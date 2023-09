Le vélo électrique dépasse le vélo classique en popularité: comment s'y prendre pour bien entretenir sa machine?

Le vélo électrique a la cote ! Si les femmes et les plus de 55 ans sont les personnes les plus attirées par ce moyen de transport, le vélo électrique comme à se faire une place dans énormément de foyers en Belgique.

Seulement, en plus de la batterie, ce vélo est plus difficile à entretenir : il est très lourd (parfois jusqu'à 30kg pour certains modèles), les pneus s'usent donc plus rapidement, en plus de la vitesse de ces appareils qui n'aide pas les pneus à vivre plus longtemps.