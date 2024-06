Même sous la pluie, des dizaines d'amateurs se sont rassemblés pour le premier... championnat de Wallonie du barbecue

La météo n'incite pas à sortir les barbecues en ce moment. Quoique... certains ont bravé le vent et la pluie pour le premier championnat de Wallonie du Barbecue. Le principe : des équipes de 2 à 6 personnes avec un objectif : proposer la meilleure cuisson et les meilleurs plats.

Ils se sont entraînés toute l'année, et même sous la pluie les fans de barbecue sont au rendez-vous du championnat de Wallonie. Durant cet événement, ce sont des mordus de la grillade qui s'affrontent en équipe. "Ce sont à peu près 200 barbecues par an chez moi, j'ai un espace couvert à la maison. Par exemple, Noël, c'est au barbecue", explique un participant. "C'est un petit challenge qu'on s'est donné, on a une passion commune avec mon coéquipier, c'est la cuisine", renchérit Laurent, un autre amateur.

Durant 6h30, ils auront tout fait pour prouver leur maîtrise du barbecue, mais certains, comme Gérald, ont aussi dû trouver des solutions pour griller sous la pluie. "On a établi une petite tactique, on s'est dit qu'on allait faire ça avec plusieurs barbecues parce que bon, évidemment, le temps n'est vraiment pas clément. On a anticipé, on a été chercher un parasol", explique-t-il.