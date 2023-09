Légère remontée des cas de Covid en Belgique: voici ce que vous devez faire actuellement si vous êtes testés positif

Les autorités sanitaires parlent bien d'une légère remontée des cas, mais il faut tout de même relativiser.

Que faire si l'on est positif ?

Un mot d'ordre : plus rien n'est obligatoire. Si l'on ne se sent pas bien, un auto-test est recommandé. Si il est positif, il est recommandé de s'isoler et de porter un masque. En soit, des gestes de bon sens : ne pas aller dans des endroits bondés, tousser dans le coude, se laver les mains et éviter d'avoir des contacts avec des personnes vulnérables.