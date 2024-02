Les actions aux centres de distribution de Delhaize à Ninove et Zellik sont terminées: "Il fallait trouver un compromis"

L'activité des camions de livraison va reprendre dans les plus brefs délais, assure le porte-parole. Il faudra cependant encore un certain temps avant que les rayons des magasins puissent être complètement réapprovisionnés.

"C'était nécessaire de trouver un compromis avec Delhaize", explique Stijn, agriculteur. "On ne pouvait pas être négatif avec tout le monde, ça coûte aussi beaucoup d'argent au Delhaize. On a reçu comme engagement que les agriculteurs seront les bienvenus, et avec des bons prix car la marge de nos produits et trop petite".

L'agriculteur s'est laissé aller à une comparaison footballistique pour évoquer la situation du domaine agricole. "On joue en Champions League avec nos produits, mais on reçoit des prix d'amateurs de Division 4, ce n'est pas normal. Delhaize, Aldi et Colruyt ont maintenant pris un engagement".