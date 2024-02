Les agriculteurs sont partis à l'aube pour rejoindre Bruxelles à 30km/h: "Ce sont tous les enfants qui viennent manifester"

La météo n’est pas avec eux, mais quand il y a du boulot à la ferme, cela ne les a jamais empêchés de sortir. "Malgré la pluie, on se rejoint tous ici à Ghislenghien vers 6h pour être à Bruxelles, au rond-point Schuman vers 8h30", explique Philippe Duvivier, président des groupements d’éleveurs et d’agriculteurs (Fugea).

"On finit les journées à passé minuit"

Plus au sud, à Nalinnes,à 6h30, une trentaine de tracteurs est rassemblée. Elise nous rappelle au passage ses horaires de travail. "C’est très fatigant, on commence la journée très très tôt et on les finit très très tard. Passé minuit, tous les jours. Du coup, c’est très compliqué", souligne la jeune agricultrice.

Aujourd’hui, elle hésite à reprendre la ferme de ses parents. Elise nous explique pourquoi il y a beaucoup de jeunes dans les tracteurs lors de cette mobilisation. "Les agriculteurs, ils n’ont pas le temps de manifester et ce sont tous les enfants qui viennent. Les parents doivent soigner, traire et du coup ce sont les enfants qui y vont", explique l’agricultrice.