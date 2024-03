Les bus et métros à l'arrêt en Wallonie et à Bruxelles: quel est l'impact de cette grève? 

En Wallonie, le réseau TEC est très impacté, dans toutes les provinces, en notamment du côté de Liège où une trentaine de lignes sont supprimées et plus de 80 lignes perturbées.

Des perturbations sont constatées aussi dans le Hainaut, en province de Namur et dans le Brabant wallon où des dizaines de lignes sont impactées. Toutes les précisions, ligne par ligne se trouvent sur le site des TEC et seront mises à jour régulièrement.

À Bruxelles, le réseau de la STIB va aussi connaître une journée difficile. Certaines lignes devraient toutefois circuler : les lignes de métro 1 et 5, ainsi qu'une dizaine de lignes de tram (3, 4, 7, 8, 9, 18, 51, et 92) et une dizaine de lignes de bus (12, 36, 46, 50, 53, 56, 59, 60, 65, 71, 87, 88, 95 et T-bus 3). Toutes les autres lignes ne sont pas exploitées et les fréquences sont réduites par rapport à un jour normal. Ces informations seront actualisées en temps réel tout au long de la journée sur le site de la Stib.