"Les cerveaux sont beaucoup demandés": les bonbons sont partout pour Halloween, les Belges en mangent plusieurs kilos par an et par personne

Des bonbons ou un sort ? Depuis de nombreuses années, la fête d'Halloween est indissociablement liée aux sucreries. De toutes les formes et de tous les goûts, les bonbons ravissent les petits comme les grands. L'engouement est tel à cette période de l'année que les confiseurs réalisent plus de 20% de leurs ventes annuelles.

"On a les cerveaux qui sont beaucoup demandés, on a les os qui sont très bons aussi et puis on a la demande qui explose pour les têtes de mort", décrit Émilie Englebert, la gérante d'un magasin de bonbons.