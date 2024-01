Les conducteurs qui ont un avertisseur de radars reçoivent 50 % de PV en plus que les autres: Vias demande leur interdiction

Coyote, Waze ou encore Tom Tom Go, en Belgique, plus d'un conducteur sur trois (37%) utilise régulièrement un ou plusieurs systèmes d'avertissement qui donnent la localisation des radars et des autres contrôles de police. Selon cette étude menée sur plus de deux ans et mandatée par le gouvernement belge, les conducteurs équipés d'un avertisseur de radars reçoivent 50% de procès-verbaux pour excès de vitesse en plus que les conducteurs qui n'en ont pas.

"Les conducteurs qui sont équipés d’un avertisseur de radar pensent qu’à tout moment ils seront avertis en cas de contrôle et donc ils supposent aussi que s’il n’y a pas d’alerte, il n’y a aucun risque de se faire contrôler et ont tendance à rouler plus vite", précise Benoît Godard, le porte-parole de l’Institut Vias.