Les étudiants en médecine ont leur coupe du monde: quel est le niveau des Belges?

Depuis trois ans, les étudiants en médecine ont droit à leur Coupe du Monde. Plus de 20 pays participent à l'événement qui se déroule sur le campus de l'ULB. L'occasion idéale pour se rendre compte des compétences, à l'échelle mondiale, de nos futurs médecins.

Au programme de ces "mondiaux de médecine": des ateliers de sutures ou encore des épreuves de prises de décisions dans l'urgence. Prenons ce dernier exemple, nous avons assisté à un exercice militaire très réaliste. En quelques minutes, les étudiants doivent trier les blessés. "Première étape, regarder si la personne n'est pas morte", explique une participante.

À quelques mètres de là, une élève suisse apprend à faire des sutures sur un cœur de porc. Les ateliers se succèdent et certaines nationalités se démarquent nettement. À l'image de l'Autriche, comme le précise Sara Ghoul qui anime un exercice de sutures: "J'ai pu remarquer que certains étudiants étaient mieux préparés à certains challenges que d'autres. Notamment les étudiants autrichiens qui ont une certaine technique et une rapidité à faire les choses. Bien plus que les étudiants belges, ou étudiants dans d'autres pays."