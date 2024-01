"Les fermiers se trompent de cible": Comeos regrette le blocage des entrepôts de supermarchés

Dominique Michel était notre invité ce mercredi. Au micro de Frédéric Delfosse, il est revenu sur le mouvement des agriculteurs qui a, entre autres, bloqué des entrepôts de grandes surfaces. L'administrateur délégué de la fédération belge du commerce et des services estime que les supermarchés et les agriculteurs sont plus amis qu'ennemis.

Oui, les fermiers se trompent clairement de cible. Nous sommes les plus grands partenaires des fermiers pour certains produits comme les produits frais. 80% des légumes et des fruits dans nos magasins sont des produits belges, 95% de la viande est belge. On est vraiment l'acteur qui fait en sorte que les produits des agriculteurs se retrouvent dans l'assiette des consommateurs. La cible, c'est l'Europe, ce sont les réglementations, mais dans tous les cas, ce n'est pas le commerce.

Comment expliquer la différence de prix entre ce que touchent les agriculteurs et ce que paye le consommateur?

Les produits agricoles, comme le reste, sont soumis à la loi du marché. S'il y a beaucoup trop d'un certain produit, le prix de ce produit baisse. Par exemple, on consomme beaucoup moins de pommes qu'avant, mais on continue à en produire plus, donc le prix diminue. Clairement, il faut faire quelque chose. C'est la même chose pour des tas d'autres produits comme les poires, le lait ou la viande. Ce qu'il faut, c'est réorienter la production, avec l'aide des pouvoirs publics pour produire des produits que veulent les consommateurs aujourd'hui. C'est un message que je porte depuis longtemps.

Vous allez soutenir le mouvement dans la rue?