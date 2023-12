Les fortes pluies ont eu un effet positif sur nos nappes phréatiques, mais l'hiver sera crucial

Cela ne vous a pas échappé, nous avons connu un automne pluvieux cette année. Si cela n'était peut-être pas bon pour le moral, c'était en revanche bénéfique pour nos nappes phréatiques. "Même dans les nappes qui sont très profondes, on a remarqué des recharges très importantes", constate Nicolas Yernaux, porte-parole du service public de Wallonie.

En novembre cette année, les précipitations étaient deux fois plus importantes que lors d'un mois de novembre classique. Il a plu régulièrement mais pas forcément intensément, des conditions idéales pour la recharge des nappes phréatiques. Aujourd'hui, la situation est positive, mais la recharge hivernale sera prépondérante, période durant laquelle la nature, alors endormie, laisse filer l'eau directement vers les nappes. "Pendant le printemps et l'été, on a des nappes qui sont beaucoup moins rechargées parce que la végétation prend de l'eau pour se développer", explique Nicolas Yernaux.