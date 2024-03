Les kinés mobilisés contre la nouvelle convention de l'INAMI: pourquoi ont-ils voulu se déconventionner en masse avant le 10 mars?

"Actuellement, c’est 30 euros bruts. Les dernières études réalisées par le syndicat des kinés de Belgique, Axxon, montrent qu’on devrait gagner 40 euros bruts par séance pour pouvoir subvenir à nos frais de location, de charges, de matériel ou de formation pendant toute l’année", nous explique François, un kiné bruxellois que nous avons rencontré.

Pour arriver à leurs fins, nombreux choisissent de se déconventionner, et ce, avant minuit. "Si 40% +1 de tous les kinésithérapeutes se déconventionnent au jour du comptage officiel (ce soir minuit), la convention est rejetée et aucune discrimination de remboursement ne s'applique aux patients", nous expliquent des praticiens, en masse, via le bouton orange Alertez-nous.