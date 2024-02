Les ministres européens en demandent plus à la Commission européenne: "Ce n'est pas assez, allons plus loin", martèle le ministre de l'Agriculture, David Clarinval

Une majorité d'États membres est acquise à l'idée d'adapter les conditions de durabilité liée à la Politique agricole commune (PAC), selon M. Clarinval. Il s'agit en particulier des exigences en matière de couverture minimale des sols en hiver (BCAE 6), de rotation des cultures (BCAE 7) et de jachères ou cultures non productives (BCAE 8). L'exécutif européen a déjà entériné une dérogation partielle sur ces obligations de jachères, mais plusieurs États demandent des flexibilités semblables sur les obligations de rotation des cultures.

La Commission va coupler cette flexibilité complémentaire aux écorégimes de la PAC, selon M. Clarinval. Nouveautés de la PAC, ces écorégimes consistent en des paiements directs aux exploitants agricoles qui s'engagent volontairement à mettre en place sur l'ensemble de leur exploitation des pratiques agronomiques favorables au climat et à l'environnement. Le commissaire à l'Agriculture, Janusz Wojciechowski, a insisté sur la déstabilisation du marché provoquée par la guerre russe en Ukraine, qui a entraîné une augmentation des importations dans l'UE de céréales ukrainiennes trouvant moins de débouchés vers leurs marchés traditionnels hors-UE (Asie, Afrique).

Pour le commerce agro-alimentaire, contrairement à d'autres secteurs, l'UE a importé d'Ukraine, sur 2022-2023, plus qu'elle n'exporte vers ce pays, avec un déséquilibre de 19 milliards d'euros, a-t-il précisé. La Commission a donc proposé davantage de garde-fous à la libéralisation des flux avec l'Ukraine.

Concernant la verdurisation de la PAC, l'exécutif envisage plus de flexibilité dans l'interprétation des dérogations pour force majeure et circonstances exceptionnelles, afin de ne pas pénaliser les agriculteurs. En outre, "nous devrions considérer très sérieusement l'idée que certaines conditionnalités limitant la liberté des agriculteurs de produire (BCAE 6, 7 et 8), mais aussi la BCAE 1 (conversion de terres arables en prairies permanentes) obtiendraient de meilleurs résultats en tant qu'écorégimes volontaires, et pas en tant que conditionnalités. Les incitants sont meilleurs que les contraintes", a ajouté le commissaire polonais.