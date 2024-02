Colère des agriculteurs: pourquoi les jeunes sont-ils particulièrement mobilisés dans les tracteurs?

Ce lundi, les agriculteurs se sont réunis en masse à Bruxelles et notamment dans le quartier européen. Il s'agit de la deuxième mobilisation massive du secteur en un mois. Aux volants des tracteurs, les visages sont souvent jeunes. Pourquoi?

Nalinnes, ce lundi matin. Un cortège de quelques tracteurs se prépare à rejoindre la capitale afin de faire entendre les voix. Parmi eux, Elise. Déterminée, elle explique son rude quotidien. "C'est très fatigant", raconte-elle. "On commence nos journées très très tôt et on les finit très très tard, tous les jours..."

Elise est une jeune agricultrice. Comme elle, ils sont très nombreux à participer à la mobilisation générale. "Les agriculteurs n'ont pas le temps de manifester et c'est tous les enfants, tous les jeunes qui viennent, parce que les parents doivent quand même soigner, traitre…", indique celle qui hésite de plus en plus à reprendre l'exploitation de ses parents.