Les nappes phréatiques débordent à certains endroits: de nombreuses caves sont touchées

Cet hiver a été le troisième le plus humide depuis 1833. Conséquence, les nappes phréatiques se remplissent et débordent parfois dans les maisons, notamment dans les caves. Les sociétés spécialisées dans le traitement de l'humidité sont d'ailleurs débordées.

L'eau de pluie s'invite aussi aux étages, comme dans les salles de bain qui peuvent parfois commencer à en porter les traces. "C'est réellement l'eau qui passe dans le cheminée et les briques doivent être imbibées d'eau et ça dégouline", témoigne une propriétaire.

Il y a de l'eau, beaucoup d'eau dans les caves en ce moment. Infiltrée, elle est arrivée subitement il y a quelques jours : une source d'inquiétude pour bien des propriétaires et d'appel en cascade pour ce spécialiste de l'humidité. "Il y a tellement de facteurs : si vous avez des champs à côté, vous avez une nouvelle construction de l'autre côté, une déviation des eaux, le trottoir qui a été refait... Il y a trop de facteurs, en fait. Les terres sont gorgées d'eau et l'eau doit trouver son chemin. Elle prend les endroits de faiblesse que vous avez dans les caves", explique Nicolas Delvaux, gérant d'une entreprise de traitement de l'humidité.

A prévoir : la pose d'un chapeau pour protéger la cheminée. Mais dans les caves, face à l'eau, il n'y a pas de solution miracle : il faut la freiner ou la drainer. "Il y a 2 solutions : faire un bunker de votre cave, tout cuvelé, etc. Un peu le même principe que les piscines, empêcher l'eau de sortir et l'eau de rentrer. Ou alors faire un petit drainage ici sur plus ou moins 15 cm qui va libérer la faiblesse du mur et détendre la chape", explique le spécialiste.

Une pompe "vide cave" permettra alors de garder un sous-sol sec et un esprit bien plus tranquille.