Les poids lourds interdits sur certains tronçons d'autoroute: le Luxembourg rouvre sa frontière aux camions

La neige abondante, annoncée sur le territoire belge, est en train de tomber un peu partout sur le sud du pays. Des conditions météorologiques qui compliquent les déplacements des poids lourds.

À partir de 13h00 aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, la Région wallonne et la police fédérale ont pris des mesures pour interdire à tous les camions de plus de 13 mètres de circuler sur des portions d'autoroute avec des pentes plus élevées: la E25 entre l'échangeur de Loncin et l'échangeur à hauteur de Neufchâteau, et sur la E42 entre Verviers et la frontière allemande.