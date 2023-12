Les premiers permis de conduire au format carte bancaire arrivent à expiration: que faut-il faire?

Pas de panique, il y a un rappel. Entre deux et trois mois avant la date d'expiration de votre permis de conduire, vous recevrez un courrier vous invitant à vous rendre à l'administration communale pour le renouveler.

Ce permis "carte bancaire" est valable 10 ans et non plus à vie comme son prédécesseur. Concrètement, les premières personnes qui l'ont reçu en 2013 doivent le changer. C'est une question de sécurité, certains éléments évoluent avec les années et ce nouveau système évite les fraudes.