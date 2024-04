Les prochains modèles de voitures dotés de capteurs pour détecter la somnolence au volant : "Il n'y aura pas d'espionnage de votre conduite"

"Ce sera plutôt un petit capteur qui va envoyer un faisceau infrarouge, lequel, grâce à son programme informatique, va analyser la position des yeux ou de la tête et pourra donc signaler, en cas d'immobilisme, une possibilité de somnolence (...)", explique Pascal Rouard, directeur de la communication pour le groupe Steveny. Si le conducteur est effectivement en train de s'endormir, une alarme s'enclenchera alors au bout de quelques secondes pour l'avertir.

Des caméras infrarouges dans les véhicules ? Cela sera bel et bien une obligation pour tous les nouveaux modèles dès le 1er juillet, et surtout, sera obligatoire sur tous les véhicules neufs dès 2026. Mais concrètement, pourquoi ces caméras ?

"Le système ne réagit qu'après 3,5 secondes de distraction. Donc cela veut dire qu'en agglomération, si vous roulez à 50 km/h et que vous êtes distrait avant que le système ne réagisse, vous parcourez pratiquement 50 mètres. Donc la moitié d'un terrain de football. Et c'est évidemment une distance suffisante, malheureusement, pour renverser un piéton qui traverse", précise-t-il.

Pour celles et ceux qui s'inquiéteraient du caractère intrusif de cette technologie, Pascal Rouard se veut rassurant et clair sur la question. "Il n'y aura aucun enregistrement, à proprement parler, dans l'habitacle. (...) Soyez assurés que la vie privée sera respectée et qu'il n'y aura pas d'espionnage de votre conduite", explique-t-il.

Ce dispositif vient s'ajouter aux différents capteurs installés sur le volant et dont la plupart des voitures neuves sont équipés aujourd'hui.