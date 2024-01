Les voitures électriques chinoises s’attaquent au marché européen: "C’est un développement que nous allons continuer dans les prochaines années"

Assis sur l’un des canapés, Mohammed attend patiemment la fin de l’entretien de sa voiture. Il a franchi les portes de cette concession la première fois lors de l’achat de son véhicule il y a quelques mois. "Tout d'abord, j'ai fait un test et j'ai vu que le confort me convenait", se rappelle-t-il. Une voiture dont le prix le séduit immédiatement. "Si on choisit une voiture allemande, le prix n’est pas comparable" poursuit-il.

À Bruxelles, dans la commune de Zaventem, une concession automobile a ouvert ses portes il y a un an. De prime abord, les 3 lettres, caractéristiques de la marque, intrigue : BYD, qui signifie "Build Your Dreams". Le nom peut paraître anodin, mais est en réalité un mastodonte chinois. À l’intérieur, 5 modèles de voitures sont proposés. Les prix varient de 33 000€ à 70 000€. "Elles sont toutes full optionnées", nous communique d’emblée l’un des vendeurs.

Outre les prix compétitifs, les véhicules disposent d’une batterie ininflammable. "On produit les batteries nous-mêmes, mais aussi les semi-conducteurs, l’électronique, etc. Donc on produit vraiment tout nous-même. C’est un gros avantage au niveau de la flexibilité, de la rapidité et surtout au niveau de l’offre que nous avons avec des produits qui sont bien équipés à des prix très attractifs", avance Thomas De Meuter, porte-parole du groupe en Belgique.

L’objectif pour nous en Belgique et au Luxembourg, c’est de s’implanter dans chaque province

La voiture de Mohammed compte parmi les 500tièmes vendues en Belgique depuis un an. Leader de la voiture électrifiée en Chine, la marque a de grandes ambitions dans nos contrées. Déjà 3 concessions, elle compte en ouvrir 5 supplémentaires. "L’objectif pour nous en Belgique et au Luxembourg, c’est de s’implanter dans chaque province: la Wallonie très prochainement. On va aussi étendre notre gamme. Aujourd’hui, on a 5 modèles dans des segments différents, de la petite citadine jusqu'à la grande voiture à sept places, toutes fulls électriques. C’est un développement que nous allons continuer dans les prochaines années", nous confie le porte-parole du groupe en Belgique. Elle souhaite y écouler plus de 10.000 voitures électriques dans cinq ans.