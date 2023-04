L'estaminet bruxellois "In 't Spinnekopke" a reçu un Zinneke de bronze

Le restaurant estaminet "In 't Spinnekopke" a reçu un Zinneke de bronze pour sa contribution au rayonnement international de la Région de Bruxelles-Capitale et de sa culture gastronomique, a indiqué le cabinet du ministre en charge de l'Image de Bruxelles Sven Gatz jeudi. C'est le ministre lui-même qui a remis le prix à Sven De Man, Esther Herten et Jonathan Smeyers, les tenanciers du restaurant, ajoutant ainsi l'établissement à la liste des ambassadeurs informels de la capitale belge.

Anciens débits de boissons et bar-tabacs, les estaminets font partie du patrimoine culturel de la capitale. "In 't Spinnekopke", fondé en 1762, ne déroge pas à la tradition. A la carte, bières de qualité et plats typiques bruxellois, réinventés dans une version contemporaine.

Riverains et touristes se mélangent naturellement au sein de l'établissement. Les premiers soulignent son caractère convivial et authentique, tandis que les seconds en parlent comme d'un lieu à la fois cosmopolite et folklorique. Coïncidence également, le restaurant se situe à deux pas de la véritable sculpture de l'artiste Tom Franssen.

Les Zinneke de bronze les plus récents ont été attribués à Angèle, Caroline Pauwels et Lous and The Yakuza. Dans le monde culinaire, le chef étoilé Pierre Wynants et le pâtissier fournisseur de la Cour royale Herman Van Dender ont également été nommés ambassadeurs informels de Bruxelles.