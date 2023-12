L'inflation en hausse en décembre

L'inflation est passée de 0,76% en novembre à 1,35% en décembre, selon les chiffres publiés vendredi par l'Institut belge de statistique Statbel. L'inflation des produits alimentaires, y compris les boissons alcoolisées, diminue pour le dixième mois consécutif et s'élève à 7,03% en décembre contre 8,22% en novembre.

Sur la base de l'indice santé, l'inflation s'élève ce mois-ci à 1,28% contre 0,87% en novembre et 0,30% en octobre.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'établit à 5,47% en décembre, contre 5,95% en novembre et 6,55% en octobre.