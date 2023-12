Lotte Kopecky favorite, Brecel et Swings sur la route du triplé de Remco Evenepoel

Les trois finalistes des six catégories sont connus. Chez les dames, Lotte Kopecky, la championne du monde de cyclisme sur route, s'avance comme grande favorite devant Emma Meesseman, la joueuse de basket double championne d'Europe (avec les Belgian Cats et avec son club turc de Fenerbahçe) et Loena Hendrickx, vice-championne d'Europe et médaille de bronze aux championnats du monde de patinage artistique.

Chez les messieurs, le résultat s'annonce plus indécis. Remco Evenepoel, sacré en 2022, pourrait décrocher son 3e titre, quatre ans après le premier en 2019. La saison du coureur cycliste brabançon fut moins flamboyante. Il a tout de même décroché l'arc-en-ciel en contre-la-montre et remporté son second Liège-Bastogne-Liège. Le champion du monde de snooker, Luca Brecel, premier non anglo-saxon titré de l'histoire, et Bart Swings, le patineur de vitesse champion du monde de mass start, un an après l'or olympique, sont ses rivaux.