Luca Brecel et Reanne Evans joueront la finale face à Mark Selby et Rebecca Kenny

Luca Brecel (WS-4) et Reanne Evans (WWS-3) se sont qualifiés pour la finale du championnat du monde de double mixte de snooker, dimanche à Manchester. Ils ont perdu leur dernière rencontre du round robin 3-1 face aux Anglais Mark Selby (WS-5) et Rebecca Kenna (WWS-4). Le gain du dernier frame leur a suffi pour se qualifier. Le score de la rencontre fut le suivant: 90(90)-0, 69-57, 71-20 et 28-69.