Maltraitance dans un home à Pecq: un syndicat défend les deux aides-soignantes à la base des photos "dégradantes"

Mais quel est alors le contexte? "Je ne peux pas vous en dire plus", indique le syndicaliste. "Je préfère me réserver par rapport à la discussion qu'il y aura avec l'autorité."

Des images dégradantes de personnes âgées dans un home ont été diffusées dans un groupe privé sur les réseaux sociaux. Les infirmières à la base des clichés sont d'abord menacées d'être licenciées pour faute grave. Elles ont finalement réintégré l'équipe quelques jours plus tard. Une décision soutenue par un syndicat. "On peut comprendre que ces photos soient choquantes pour un quidam", reconnaît Marc Snappe, secrétaire régional CSC. "Mais elles doivent être remises dans le contexte et la presse n'a pas été informée de tout le contexte."

Les photos auraient été prises il y a plusieurs années dans un contexte médical. Mais pourquoi sont-elles réapparues il y a quelques mois dans un nouveau groupe? La question reste sans réponse.

Selon l'AVIQ, l'organisme de contrôle des maisons de repos, il s'agit clairement de maltraitance. "C'est grave comme situation", affirme Lara Kotlar, porte-parole de l'AVIQ. "Ce sont des photos humiliantes, dégradantes. On ne penserait pas que ça arrive. Nous avons été super choqués."

L'organisme préconise un certain nombre de mesures pour que ça n'arrive plus. "Le personnel est choqué. Et donc, il faut être transparent sur ce qu'il se passe et sur ce qui va être mis en place après", poursuit la porte-parole. "Nous leur avons proposé de faire appel à Respect Senior, une ASBL qui sensibilise et qui forme au niveau de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées."

La CSC a demandé un conseil d'urgence, il devrait avoir lieu cette semaine.