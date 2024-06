Info trafic: des bouchons à cause d'un trou sur la E19 à Seneffe vers Bruxelles

08h36 La E19 toujours problématique 15 minutes à ralentir sur l'E19 Mons-Bruxelles entre l'Aire du Bois du Gard et Houdeng-Goegnes puis 15 minutes entre l'aire de Besonrieux et Feluy suite à ce rétrécissement de la chaussée à Seneffe. La bande de droite a été soustraite au trafic suite à un trou dans la chaussée. Un accident vient de se produire sur l'E40 Aix-la-Chapelle - Liège. Accident à hauteur de la sortie 36 Barchon-Blegny en direction Liège. Sortie qui est d'ailleurs fermée. Toujours sur cette E40 en direction d'Aix, un animal est signalé en bande du milieu à hauteur de Baelen vers Aix. Vers Bruxelles, toujours 15 minutes à ralentir en venant de Liège via la E40. 20 minutes encore entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo. 15 minutes sur le ring extérieur entre Haut-Ittre et Ophain vers Waterloo puis une chaussée sans files entre Waterloo et Léonard.

08h14 Toujours le même point noir Le point noir de cette matinée, le trou au niveau de la bande de droite sur la E19 à hauteur de Seneffe en direction de Bruxelles. La circulation est toujours perturbée. 15 minutes entre l'Aire du Bois du Gard et Houdeng-Goegnies puis 25 minutes entre Besonrieux et Feluy. Pour accéder la Capitale, vous ralentissez : 15 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles depuis Bertem 15 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles de le Parking de Peutie jusque Machelen. 20 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem et 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo 10 minutes sur le ring extérieur entre Grimbergen et Wemmel vers Grand-Bigard. Très peu de files sur l'E411 avec 5 minutes entre Jezus-Eik et le Carrefour Léonard. Sur le ring extérieur, on constate quelques files entre Haut-Ittre et Ophain vers Waterloo (+8 min) et par contre presque pas de files entre Waterloo et le Carrefour Léonard. Toujours 10 minutes dans la zone de travaux débutant à Daussoulx sur l'E411. Quelques files (moins de 5 minutes) sur l'E411 entre Stockem et Arlon vers le Luxembourg.

07h30 Toujours de forts ralentissements sur l'E19 Une circulation toujours fort perturbée sur l'E19 Mons-Bruxelles suite à un trou en bande de droite et la fermeture de cette bande de circulation à hauteur de Seneffe en direction de Bruxelles. Suite à cela, vous êtes ralentis 30 minutes entre Thieu et Feluy en direction de Bruxelles. Autre zone de ralentissement ce martin la E411 Namur-Bruxelles au niveau de la zone de travaux à Daussoulx qui vous ralentit déjà 15 minutes ce matin jusque Aische-en-Refail. A votre arrivée à la Capitale, les files sont par contre réduites (+3 min à Jezus-Eik) Sur la E40 Liège-Bruxelles : 2 zones de ralentissements : au niveau de Heverlee puis entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne avec 10 minutes à ajouter au total. 15 minutes maintenant entre Expo et Machelen vers Zaventem sur le ring intérieur puis 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Dans le sud du Pays, 10 minutes de ralentissement files entre Hondelange et Bridel au Luxembourg.

07h10 Des bouchons sur l'E19 vers Bruxelles On rappelle ces perturbations suite à un trou en bande de droite sur l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Seneffe en direction de Bruxelles. La Police a fermé cette bande de droite en vue d'une intervention urgente. Vous êtes ralentis 30 minutes sur 7 km entre Houdeng-Goegnies et Feluy en direction de Bruxelles suite à ces perturbations. Sur la E411 Namur-Bruxelles, les travaux en direction de la capitale vous ralentissent déjà 10 minutes entre Daussoulx et l'Aire d'Aische-en-Refail. A Bruxelles, des files comme chaque matin sur le ring intérieur entre Grand-Bigard et Jette (+5 min) puis entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem (+10 min) puis évidemment entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo (+6 min). Dans l'autre sens également quelques ralentissements entre Grimbergen et Wemmel. Vous perdez 6 minutes vers Grand-Bigard. 5 minutes à ralentir sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Wolwué-Saint-Etienne vers Bruxelles.

06h30 Premières files, "premier" trou On signale un trou dans la chaussée en bande de droite sur l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Seneffe en direction de Bruxelles. La Police est sur place et ferme cette bande de circulation en attente des réparations. Vous êtes ralentis 20 minutes déjà entre l'Aire de Besonrieux et Feluy en direction de Bruxelles suite à ces perturbations. On rappelle ce tuyau sur l'E411 Namur-Bruxelles à hauteur de la sortie 18 "Courrière" en direction de Bruxelles. Il serait dans la courbe au niveau de la sortie. A Bruxelles, les premières files sur le ring intérieur entre Zellik et Jette (+2 min) puis entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem (+7 min) puis évidemment entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo (+10 min) 5 minutes à ralentir sur l'E40 Ostende-Bruxelles entre Ternat et Grand-Bigard vers la Capitale.