Les dates des examens du CEB, CE1D et CESS sont connues

On parle ici d'une épreuve de français, de mathématiques et d'éveil (sciences, histoire-géographie). Elle concerne en tout 60 668 élèves: les élèves de 6e année primaire, les élèves du 1er degré différencié de l’enseignement secondaire, les élèves suivant un enseignement à domicile qui auront atteint 12 ans le 31 aout.

Les consignes de passation, les questions et les critères de correction de ces examens sont identiques pour tous les élèves qui présentent l’épreuve, et la passation s’effectue de manière simultanée dans toutes les écoles", précise la Fédération Wallonie-Bruxelles dans un communiqué ce mercredi 12 juin. Le CEB

Les dates de passation sont seront les matins des lundi 24, mardi 25, jeudi 27 et vendredi 28 juin 2024.

Les dates de passation pour l’épreuve de langues modernes seront le vendredi 21 juin pour la partie écrite, entre les vendredi 21 et le jeudi 27 juin pour la partie orale. Concernant l'épreuve de mathématiques, elle se déroulera le lundi 24 juin. L'épreuve de français sera le mardi 25 juin et de sciences le mercredi 26 juin.

Obligatoire depuis 2013, cette épreuve concerne tous les élèves de 2e année commune et supplémentaire. Elle porte sur le français, les mathématiques, les langues modernes et les sciences. Elle concerne en tout 58 292 élèves.

Le CESS-histoire évalue cette année la compétence de critique et est destiné aux élèves de 6e

générale et de 6e technique et artistique de transition. Il concerne 19 919 élèves.

Le CESS-français transition est destiné aux élèves de 6e générale et de 6e technique et artistique de transition et le CESS Transition français/histoire concernent 28 429 élèves.

Pour cette année, l’épreuve de français aura lieu vendredi 21 juin et l’épreuve d’histoire le lundi 24 juin.

Les résultats

Pour le CEB, les résultats seront communiqués à la presse le jeudi 4 juillet 2024. Les chiffres définitifs d’obtention seront disponibles en septembre 2024 sur le site enseignement.be.

Concernant le CE1D et le CESS, les résultats aux épreuves seront disponibles en septembre 2024 sur le site

enseignement.be.