Manque de places et rémunération insuffisante: la Fédération des étudiants s'inquiète pour les étudiants en psychologie

Manque de places et rémunération insuffisante: la Fédération des étudiants francophones (FEF) et son pendant flamand, la Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), expriment vendredi leur inquiétude quant à l'organisation des stages désormais prévus pour les étudiants en psychologie clinique et orthopédagogie.

"En raison d'un bricolage fédéral, les étudiants, à moins de deux mois de l'obtention du diplôme pour certains, ne savent toujours pas à quoi ressemblera leur avenir", dénonce Emila Hoxhaj, présidente de la FEF dans un communiqué. En 2015, il avait été décidé de reconnaître légalement la profession de psycholologue clinique et d'orthopédagogue, mais cette reconnaissance est conditionnée à une année préalable de stage professionnel supervisé (SPS).