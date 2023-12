Mécontents de la refonte de leurs horaires, les douaniers de Liège Airport envisagent des actions à Charleroi et Zaventem rapidement

Depuis 7h ce matin, les douaniers du Liège Airport se croisent les bras et bloquent donc de nombreuses marchandises. Mardi et mercredi, ils ont prévus de faire grève du zèle, c'est-à-dire de contrôler au maximum 300 colis par 24h. Des milliers d'autres seront ajoutés à la file d'attente. "On espère que l'autorité retirera son plan rapidement", dit Ronnie Rosoux, délégué CGSP. "Qu'elle sera ouverte à la discussion et que tout le monde pourra bénéficier de ses cadeaux à temps."

Le plan, présenté sans concertation au préalable prévoit de diviser par deux, le nombre de postes de douanier par nuit. Un glissement vers les mouvements d'avions en journée devrait continuer. "Ce n'est pas parce que les vols atterrissent en jour que l'activité en nuit est réduite", explique le douanier. "L'aéroport est principalement concentré sur les produits frais. Pour ces articles-là, l'activité reste la même."