Menace terroriste, violences à Bruxelles, ingérence des pays étrangers...: un Conseil national de sécurité se tient ce mercredi

Il sera aussi question de sécurité nationale. La Belgique est au niveau 3 de la menace terroriste depuis l'attentat du 16 octobre dernier. Depuis l'attentat à Moscou, la menace n'a pas été augmentée car il n'y pas de signes concrets et immédiats qu'un attentat peut être commis en Belgique.

Lors de ce conseil national de sécurité, à un peu plus de deux mois des élections en Belgique, il sera question d'ingérence des pays étrangers, la Chine et la Russie notamment, pour se protéger des espions. Le gouvernement va utiliser sa propre messagerie cryptée et abandonner les applications traditionnelles.

Le conseil national de sécurité se penchera enfin aussi sur la nomination de personnes à des postes clés de la sécurité, notamment pour l'armée, la police et les renseignements.