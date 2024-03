Metoogarçon : de plus en plus d'hommes dénoncent les violences sexuelles dont ils ont été victimes

Un nouvel hashtag a fait son apparition sur les réseaux sociaux depuis la fin février. Le #Metoogarçons a été lancé par le comédien Aurélien Wiik dans son poste Instagram du 26 février dernier. Le mouvement qui voulait initialement dénoncer les abus sexuels dans le milieu du cinéma et de la mode s'est propagé et transcende aujourd'hui tous les milieux.

“Plus ces hommes gardent le silence sur le ou les abus qu’ils ont subis, plus ils vont tarder à recevoir une aide appropriée. Le problème dans ce genre de cas, c’est que quand une personne vit une expérience traumatique, elle va chercher à s’adapter et si elle est seule face à son traumatisme, elle peut développer de mauvaises adaptations”, explique Adélaïde Blavier.

En 2024, la pression de l’image masculine d'un homme "fort" et "qui ne se plaint pas" est encore très présente dans notre société. Selon Adélaïde Blavier, professeure à l’ULiège et spécialisée en psycho-traumatisme, cette pression sociétale est une difficulté en plus pour les hommes victimes d’abus dans la recherche d’aide après un tel traumatisme. Cette image de la masculinité peut pousser les hommes à rester silencieux sur ce qui leur est arrivé.

Ces mauvaises adaptations sont des sortes de réponses défensives au traumatisme en question. Elles peuvent prendre des formes différentes. Parmi celles-ci, on peut retrouver l’automutilation, la dépression, des épisodes où la victime va revivre son trauma durant son sommeil, ou même des stratégies d’évitement durant lesquelles la personne va s’isoler de la société. “Si ces mécanismes de défense durent, ils risquent de se “cristalliser”. Il devient alors plus difficile de les accompagner dans une reconstruction psychologique saine au moment où ils vont demander de l’aide”, souligne la professeure de l'ULiège.

Adélaïde Blavier rappelle également que chaque cas est différent. Certaines personnes vont trouver la force nécessaire en eux pour surmonter leur traumatisme seul et de manière saine. D’autres vont avoir besoin d’une aide extérieure et de plus de temps. Cependant, d’une manière globale les statistiques démontrent que plus la victime parle tardivement de son expérience, plus le cheminement psychologique est long par la suite.

Un mouvement sur les réseaux sociaux à double tranchant.

Pour Vincent Dubois, professeur de psychiatrie à l’UCL, si ce mouvement #Metoogarçons a le mérite d’inciter les hommes à sortir du silence et à témoigner des violences sexuelles qu’ils ont subies, le fait d’exposer son histoire publiquement peut aussi avoir des répercussions négatives pour les victimes. En effet, en faisant cela, ces derniers se mettent dans la ligne de mire des détracteurs et peuvent recevoir des insultes voire des menaces. Cela peut faire beaucoup de dégâts pour des personnes déjà fragiles psychologiquement. “C’est un principe qui s’applique dès que l’on publie quelque chose sur les réseaux sociaux. Mais dans le cas de thèmes aussi tabous et intimes que la sexualité, ce phénomène est accentué. Ce sont des thèmes qui ne laissent personne indifférent”, souligne Vincent Dubois.