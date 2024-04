Mon aide ménagère ne respecte pas ses tâches et ses horaires: puis-je installer une caméra pour surveiller ?

Il y a quelques jours, nous vous parlions de cet engouement des Belges pour les caméras de surveillance. Et visiblement, vous êtes de plus en plus nombreux à en installer. Si les caméras extérieures rencontrent un franc succès, qu'en est-il des caméras intérieures ? C'est justement la question d'Inès. Son aide ménagère ne respecte pas les tâches et horaires convenus. Peut-elle installer une caméra pour surveiller ?

La réponse est simple : NON. Il n'est pas permis de filmer une aide-ménagère sans qu'elle ne le sache. L'usage secret d'une caméra est interdit. Il est important de rappeler : on peut placer une caméra chez soi, mais dans un cadre strictement "domestique".