Mon libraire vend ses cigarettes plus chères que le prix indiqué, a-t-il le droit ? 

Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de Christelle. Alors qu'elle est allée acheter un paquet de cigarettes dans une librairie de Tournai, elle s'est retrouvée surprise au moment de payer. La raison ? Le vendeur lui a annoncé une augmentation de 10 % sur le prix du paquet. Lorsqu'elle a demandé pourquoi, il lui a répondu que le patron gagnait trop peu sur le tabac.

Du coup, une question se pose : peut-on vendre librement des produits à prix fixe plus cher ? La réponse est NON. Comme le terme l'indique, ce sont des prix FIXES. Donc, pas question de jouer sur ce montant. Si vous payez plus, alors cela constitue une infraction pour le commerçant.