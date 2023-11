Montant minimum, cash et carte bancaire: voici tout ce qu’on ne peut pas vous obliger de faire pour payer dans les magasins

Non, c’est interdit de refuser le paiement électronique, quel que soit le montant. Il est aussi interdit de rajouter des frais pour accepter le paiement par carte.

Nous avons reçu plusieurs questions concernant les paiements en magasin et nous allons y répondre ici. Commençons par celle de Cindy. Elle a pris un sandwich à 5 euros et a voulu payer par carte. Le commerçant a refusé. "Pas de paiement bancaire en dessous de 10 euros !", lui dit-il. Est-ce autorisé ?

Et l’inverse est également vrai. Si le magasin doit d’office vous proposer une solution de paiement électronique, il doit aussi toujours accepter votre cash.

C'est désormais obligatoire de proposer aux clients, au moins un moyen de paiement électronique : carte bancaire, QR code, etc.

Les pièces et les billets restent un moyen de paiement légal. Le commerçant ne peut les refuser que dans quelques rares cas. Par exemple, payer 500 euros en petites pièces. C'est 50 pièces maximum par paiement.

La question de Stany à présent : il a acheté une boisson dans une librairie à 2 euros, 5 centimes. Le libraire lui dit qu'il doit arrondir à 2 euros 10 centimes.

Que dit la loi ?

On arrondit effectivement tous les paiements. Mais, pas n'importe comment. On arrondit aux 0 ou 5 cents les plus proches, que ce soit donc vers le haut, ou vers le bas. Donc 72 centimes se transforment en 70. 73 se transforment en 75.