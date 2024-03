Nadine a percuté un animal en voiture: son assurance peut-elle refuser d’intervenir?

Une question mobilité avec la mésaventure de Nadine, au volant de sa voiture. Elle a percuté un animal, ce qui a endommagé la carrosserie. Elle n'a pas réussi à s'arrêter, et au moment de demander à son assurance d'intervenir, elle refuse. Pourquoi ?

Autre chose importante à savoir : En tant que conducteur, vous devez prouver que c'est bien une collision avec un animal qui a causé l'accident et les dégâts à votre voiture.

Vérifiez autour de vous s'il y a des témoins. Leur témoignage pourrait s'avérer précieux.

Le but, c'est vraiment de prouver le lien entre la cause de l'accident, et le dommage.

Retrouver l'animal mort, c'est donc une solution. Pas toujours évidente, je vous l'accorde.