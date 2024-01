Neige: voici les répercussions sur l'organisation des examens du supérieur et dans certaines écoles

L'université de Mons, quant à elle, conseille le report des épreuves si c'est matériellement possible, soit si les locaux et les horaires permettent la réorganisation des examens d'ici fin janvier.

La neige annoncée aura eu raison de l'organisation des examens dans certaines universités et hautes écoles. L'université de Liège ainsi que la plupart des hautes écoles de la province ont annulé les examens qui devaient se tenir ce mercredi.

Les autres établissements supérieurs, comme l'UNamur, l'UCLouvain ou l'ULB maintiennent les examens avec une tolérance en cas de retard.

Dans le primaire et le secondaire, aucune suspension générale des cours n'est prévue. La plupart des écoles gardent donc leurs portes ouvertes avec le risque que certains professeurs et élèves ne puissent pas se présenter.

À Verviers, par contre, les écoles communales sont fermées sur décision, ce mardi, de l'échevine de l'enseignement. Une garderie est cependant assurée pour les enfants dont les parents travaillent. "Je suis avec les profs et mon frère. On reste à la garderie puisque papa et maman travaillent", explique Louise, une écolière de Verviers.