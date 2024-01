"Nous allons faire le siège de Bruxelles": la manifestation des agriculteurs devrait paralyser la capitale ce jeudi

Environ un millier de tracteurs déferleront jeudi dans la capitale à l'occasion d'une manifestation d'ampleur qui devrait paralyser Bruxelles et sa périphérie. Les agriculteurs belges, mais également européens, sont vent debout depuis plusieurs semaines pour dénoncer "l'incohérence des politiques européennes". Entre surcharge administrative, empilement de règles complexes, lourdeur des normes environnementales et revenus jugés insuffisants, les racines de leur mécontentement se sont multipliées et la colère gronde au sein de la profession.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une partie des agriculteurs bloqueront déjà l'accès à Bruxelles dès 1h du matin, a indiqué Florian Poncelet, président de la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA). La majorité des tracteurs débarqueront le lendemain, vers 10h30, au rond-point Schumann et à la place du Luxembourg, où des discours et des actions symboliques se tiendront.

Nous avons rencontré Joseph, un agriculteur qui participe au blocage du centre de distribution Aldi à Villeroux. Il compte bien se rendre à Bruxelles demain et dans les prochains jours s'il le faut: "Le mouvement va se durcir de plus en plus. On ne lâche plus rien. Les Français font le siège de Paris, nous allons faire le siège de Bruxelles. On bloquera Bruxelles avec les Flamands, les Hollandais, tout le monde."

Une rencontre entre les syndicats agricoles et le commissaire européen à l'Agriculture, Janusz Wojciechowski, est attendue dans l'après-midi, en marge du sommet européen. Le réseau européen Via Campesina (ECVC), qui coordonne les organisations de petits et moyens exploitants agricoles, espère s'entretenir avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ainsi que le président du Conseil de l'UE, Charles Michel. Le "blocage généralisé" de Bruxelles, comme l'a annoncé le président de la FJA, devrait perdurer au moins jusque 17h00. La Fugea (Fédération Unie de Groupements d'Éleveurs et d'Agriculteurs), la FWA (Fédération wallonne de l'agriculture), la Fédération nationale du commerce de bétail (FNCB), la FJA ainsi que l'ECVC seront toutes mobilisées dans la capitale. Le CNCD, la Coalition Climat et la CNE se joindront également au mouvement de grogne paysanne. Des délégations agricoles venues d'Espagne, du Portugal et d'Italie seront aussi de la partie.

Les agriculteurs belges, français, allemands, néerlandais, roumains, ou encore polonais protestent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour dénoncer un système "qui marche sur la tête".

Le secteur refuse notamment les accords de libre-échange comme le Mercosur, réclame des simplifications administratives, dénonce des "normes incompréhensibles" et exige un prix "juste" pour les produits vendus à l'agro-industrie. "L'Europe se transforme en un rouleau compresseur législatif et dénature le métier d'agriculteur", estime la FWA. Même son de cloche du côté de la Fugea. "La libéralisation de l'agriculture détruit à petit feu nos exploitations, il est plus que temps de revoir les règles de jeu (...). Il faut arrêter de nous prendre pour des magiciens : être plus vert avec moins d'argent (baisse des budgets de la Politique agricole commune "PAC") et en étant concurrentiel sur les marchés mondiaux, ce n'est pas possible".