"Nous aurons une action": la présidente de la fédération wallonne de l'agriculture affirme que le mouvement français s'étendra en Belgique

Afin de faire le point sur la situation chez nous, la présidente de la fédération wallonne de l'agriculture, Marianne Streel, était dans le RTL info 13H. Elle est notamment revenue sur la situation qui touche actuellement les agriculteurs en France et surtout, sur le fait de savoir s'il pourrait y avoir des futures actions chez nous, en Belgique.

Ce matin, une nouvelle journée d'action de la part des agriculteurs en France avait lieu. Il faut dire que la colère monte contre la hausse du gasoil routier en France et contre certaines mesures européennes. Les actions touchent l'ensemble du pays, y compris les régions proches de la Belgique.

"À partir de lundi avec la FJA (la Fédération des Jeunes Agriculteurs, NDLR), on est en train de discuter avec eux pour organiser les choses. Nous aurons une action, chaque jour, dans une province. (...) Les discussions sont en cours pour voir comment le programme peut se faire avec nos agriculteurs sur le terrain", explique-t-elle.

Néanmoins, ces actions ne devraient pas être aussi "extrêmes" que celles en France. Ou du moins, cela sera mieux encadré comme elle le précise. "Ce sont plutôt des actions filtrantes. Et peut-être de temps en temps quelque chose de plus dur. Mais tout cela est aussi en discussion avec la police, il faut des accords. On ne manifeste pas n'importe comment".

Face à la colère des agriculteurs français, une question se pose : ressentent-ils la même urgence ? Pour la présidente, nous n'en sommes pas loin. "(...) Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à une crise morale des agriculteurs européens. Parce que ça fait longtemps que l'on réclame les mêmes choses : simplification administrative, le revenu, pouvoir vendre nos produits en tenant compte de nos coûts de production, ... Tout ça, ce sont des revendications qui deviennent usantes, et c'est pour ça qu'on vit cette situation aujourd'hui (...)", constate-t-elle.