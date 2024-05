La fête des mères, jour le plus important de l'année pour les fleuristes: "On peut travailler jusqu'à trois heures, au finish"

À Saint-Symphorien, près de Mons, cette fleuriste fait le plein. Pour le secteur, la fête des mères, c'est vraiment le jour le plus important de l'année : la fleur, c'est évidemment le cadeau numéro 1 pour les mamans. Les ventes sont bien au-delà de la Saint-Valentin pour les fleuristes. "C'est la semaine la plus florissante, on va dire, pour profiter de fêter nos mamans. Depuis le début de semaine, on commence à préparer les rentrées au niveau plantes, l'installation des marchandises, réception, contrôle, mise à l'eau des fleurs...", explique Agnès Bertaux, fleuriste. Depuis jeudi, le travail ne s'arrête pas : "Je pense que là, je suis en train de terminer avec mon dernier bouquet peut-être, encore un ou l'autre, dans l'après-midi. Mais ça se termine ici". Ensuite, les familles vont pouvoir profiter d'une belle après-midi.

Renfort pour la vente

Pour assurer au maximum son service, Agnès a fait appel à du renfort : "Juste au niveau de la vente, pour aujourd'hui et hier. Au niveau du direct, je veux dire, de l'emballage et ainsi de suite". Un travail conséquent puisque la gérante peut travailler jusqu'à trois heures du matin, pour que tout soit prêt. "S'il faut, c'est au finish".