Action de sensibilisation d'éleveurs belges devant un supermarché à Waremme: "Un agriculteur gagne 4 à 5€ de l'heure"

"Ils sont une vingtaine d’éleveurs et d’agriculteurs. Le but de cette action, c’est bien évidemment de conscientiser les consommateurs sur les dérives menant à la disparition progressive des fermes familiales en raison notamment des prix de vente de la viande qui sont beaucoup trop bas", a expliqué notre journaliste Samuel Ledoux en direct dans le RTL info 13h.

L’administrateur de la coopérative qui a organisé cette action a ensuite pris la parole pour expliquer le choix du lieu et du timing. "On a voulu prendre un peu les devants parce que la production de viande bovine en Wallonie est vraiment le parent pauvre de l’agriculture. Les rentabilités sont très faibles. On calcule qu’un agriculteur qui travaille 70h par semaine gagne environ 4 à 5 euros de l’heure. Cela veut dire moins qu’un pauvre migrant en Espagne dans les serres de production de légumes", a souligné Yves Perreaux, qui est lui-même éleveur.

"Autre chose : on réclame et on demande depuis longtemps un euro. Il manque un euro au kilo de carcasse pour nos productions.On ne veut pas la vendre plus cher aux consommateurs mais le système doit s’organiser pour que la viande venant de l’agriculture familiale soit mieux valorisée dans les chaines alimentaires belges", a-t-il demandé.

Les statistiques sont en tout cas alarmantes. Il faut savoir que 11 fermes disparaissent chaque semaine en Wallonie et la région a perdu la moitié de ses agriculteurs et de ses fermes en l’espace de 25 ans.