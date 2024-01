Nouvelle année et bonnes résolutions: quel est le secret pour tenir ses objectifs?

"Évidemment que c’est par petits pas qu’on va pouvoir l’atteindre. Se donner des petits objectifs du quotidien, ne pas non plus se mettre trop de conditions dans ses objectifs, et se dire que c’est au quotidien qu’on peut mettre nos petites graines, les faire pousser et voir le résultat au cours de l’année", explique Céline Vanwissen, psychologue.

À côté de cela, pour s’épargner la culpabilité de l’échec, certains ont trouvé "la" solution : ne pas prendre de résolutions, tout simplement. Promettre de ne plus promettre afin de passer une année décontractée.