Nouvelle phase de travaux au carrefour Léonard : quelle est la situation ce matin?

Dès aujourd'hui, sur le ring intérieur, juste avant l'entrée dans le tunnel des quatre bras de Tervuren, la chaussée sera rétrécie : on va passer de deux voies à une seule en direction de Waterloo. Deuxième point noir, un peu plus loin, dans le virage qui vient du Ring et permet de monter sur l'E411, la bande de gauche sera supprimée.

Ce matin, dès 6 heures, des files ont commencé à se former, comme l'a constaté notre journaliste, Cathline Delvaux, qui s'est rendue sur place. Cela roulait au pas. Et puis à 8 heures, la circulation était complètement à l'arrêt avec plus de 40 minutes de retard depuis Zaventem. Une dizaine de kilomètres de bouchons sont à déplorer. Par contre, dès la sortie du tunnel, le trafic reprend son cours normal et le 2e point noir, au niveau de la jonction vers Namur, semble moins problématique ce matin.

C'est surtout ce soir qu'on attend de sérieuses perturbations étant donné que les travaux se déroulent en direction de Waterloo, et donc en sortie de Bruxelles.