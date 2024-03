Un policier tué, d'autres blessés à Lodelinsart: voici ce que l'on sait sur l'état des victimes

Un policier de 36 ans des unités spéciales a été tué ce lundi matin dans une opération à Lodelinsart (Charleroi). Une perquisition a mal tourné: le suspect a tiré sur les policiers. Il y a un mort et deux blessés de 33 et 34 ans parmi les forces de l'ordre. Quel est l'état de santé des blessés? On fait le point avec Mathieu Langer, en direct depuis l'hôpital Notre Dame de Charleroi. "C'est difficile à dire, une partie des victimes est hospitalisée ici, l'autre à l'hôpital Marie Curie en extrême urgence", explique notre journaliste.

En ce qui concerne le deuxième policier, âgé de 33 ans, "il est en état d'urgence absolue et son pronostic vital est toujours engagé".