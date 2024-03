Loena Hendrickx vise une médaille alors que Nina Pinzarrone cherche à confirmer à Montréal

Loena Hendrickx et Nina Pinzarrone feront leur retour sur la glace à l'occasion des championnats du monde de patinage artistique à Montréal au Canada, cette semaine. Sacrée championne d'Europe à la mi-janvier en Lituanie, Hendrickx n'a plus concouru depuis, pas plus que Pinzarrone, 3e des championnats d'Europe.