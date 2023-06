Nuytinck réussit une belle remontée à Cracovie: "Le tennis de table, ça se joue au mental"

Samedi matin, Cédric Nuytinck (ITTF 121) s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi de tennis de table masculin aux Jeux Européens de Cracovie, en Pologne. Il s'est défait d'un retard de trois manches face au Portugais João Pedro Ferreiro Geraldo (ITTF 37) pour finalement s'imposer 4-3. "Je ne m'y attendais pas moi-même", a expliqué le quintuple champion de Belgique après sa victoire dans la Hutnik Arena.

"J'étais coincé dans mon jeu et il jouait bien", a reconnu Nuytinck. Au début du quatrième set, le pongiste a inversé la tendance grâce à un changement de service. "J'ai réussi à le déstabiliser avec ce changement. Il a raté plus de coups et le match a basculé. Cela prouve que le tennis de table, ça se joue au mental".

Cédric Nuytinck a atteint, avec les huitièmes de finale, son premier objectif. "Même si ce tournoi est déjà une réussite, j'aimerais jouer les quarts, comme il y a quatre ans aux Jeux européens de Minsk." Pour sa prochaine rencontre, il affrontera le gagnant du seizième de finale entre le Slovène Deni Kozul (ITTF 134) et le Croate Andrej Gacina (ITTF 27).