One Chip Challenge: ce dangereux défi sur les réseaux sociaux a précipité un ado de Waremme aux urgences

Bouche en feu, gorge irritée et visage transpirant : l'adolescent de 14 ans se précipite au local des éducateurs. Avec quelques amis, il vient d'avaler une chip plutôt épicée, réalisée à base du Carolina Reaper, le piment le plus fort au monde.

Le One Chip Challenge est un défi dangereux qui circule sur les réseaux sociaux. Il consiste à manger une chip extrêmement pimentée et filmer sa réaction. Un élève de l'Institut Saint-Louis de Waremme a terminé aux urgences après l'avoir testée.

"L'élève tremblait, et donc on a appelé les parents et donc finalement, ils sont passés à l'hôpital. Rien de bien grave, mais enfin, quand même un état interpellant", explique Christophe Kersten, directeur de l'Institut Saint-Louis.

Pour en avoir le cœur net, le directeur a décidé de tester lui aussi ces chips épicées et ne peut désormais que la déconseiller.

"Il est vrai que j'ai testé, c'était pour voir ce que ça faisait, et c'est vrai, je confirme que c'est très épicé et très irritant pour la langue. Par conséquent, c'est quand même à déconseiller, j'imagine que ce n'est pas très bon pour la santé", ajoute Christophe Kersten.