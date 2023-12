Pas cher et renouvelable: le chauffage aux pellets à la cote en Belgique, qui est auto-suffisante dans sa production

Ces sacs de granulés ont été fabriqués chez nous, dans une industrie de Vielsalm. Sur ce site, on produit plus de 200.000 tonnes de pellets chaque année. Deux tiers des troncs d'arbres acheminés ici, sont transformés en bois de construction : des planches ou des poutres, par exemple. Le reste est broyé pour obtenir cette sciure qui est la première étape du processus de transformation. "On broie ces plaquettes pour obtenir uniquement de la sciure que l'on va ensuite sécher", explique Emmanuel Nistajakis, employé à l'industrie du Bois Vielsalm & Cie SA.

Dans des séchoirs, la sciure est ensuite chauffée à 70 degrés avec un objectif : réduire le taux d'humidité de 50 à 8%, soit la teneur en eau du produit fini. Dernière étape, contrôle de la qualité : les petits granulés sont ensuite transportés dans des sacs, dans des remorques en vrac. À l’échelle nationale, nous en produisons plus d’un million de tonnes par an, soit bien plus que la consommation des ménages belges.

"Sur le secteur résidentiel, nous sommes auto-suffisant. Les industries ont investi de plus en plus. Pour les ménages belges, on est aux alentours de 400.000 à 500.000 tonnes par an", explique Manon Neirinck, cheffe de projet à la fédération interprofessionnelle belge du bois-énergie.