Peut-on faire du bruit plus tard les soirs de réveillon, sans s'exposer à des sanctions?

Vous avez prévu de faire la fête jusqu'au petit matin les 24 et 31 décembre? La question de Mike devrait vous intéresser. Il se demande jusqu'à quelle heure il peut faire du bruit et mettre de la musique. Y a-t-il une tolérance pour les soirs de réveillon?

Le 24 et le 31 décembre sont forcément des soirées un peu particulières. Oui, il y a une tolérance. On sait qu'il va y avoir du bruit et du moment que ça reste dans la limite du raisonnable, vous ne serez pas rappelés à l'ordre.

La question, c'est aussi de savoir, à quel niveau peut-on mettre la musique? Et bien, dans votre maison, il n'y a pas de limite de décibels. C'est plutôt laissé à l'appréciation des policiers. S'ils reçoivent plusieurs plaintes et qu'ils constatent un vrai tapage nocturne, ils vont d'abord vous demander de baisser le volume.