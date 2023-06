Pierre de Froidmont "très heureux de la 6e place" en mountainbike

"Je suis très satisfait. C'était une très belle course. Jusqu'au dernier tour, je me suis battu pour le podium. C'était dur, mais j'ai aussi pu en profiter", a-t-il déclaré après la course disputée dans le Krynica Zdroj Hill Park, en Pologne. "J'étais bien préparé et quand, le jour décisif, les jambes se sentent bien, c'est super".

"J'ai cru un moment au podium", a poursuivi le Liégeois. "Mais en fait, je me suis accroché presque tout le temps pour ne pas être lâché et cela demande de l'énergie. J'étais à la limite depuis un moment et, à l'approche du dernier tour, je me suis dit qu'il fallait s'accrocher le plus possible. Mais à ce moment-là, je n'étais déjà plus tout à fait dans le coup."

De Froidmont, 26 ans, est heureux d'avoir fait un pas en avant par rapport à l'année dernière. "Je constate une progression. Je peux maintenant me battre pour le podium jusqu'au dernier tour. Je ne pouvais pas le faire l'année dernière. Cela va dans le bon sens. Je suis encore jeune et j'ai encore de belles années devant moi".

L'année prochaine, De Froidmont espère montrer ses talents aux Jeux Olympiques de Paris. "C'est le rêve de tout athlète. Ce serait une juste récompense pour des années d'efforts".