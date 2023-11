Pierre et Mélissa vont devenir propriétaires: quel est le "doublement de l'abattement fiscal", ce nouvel avantage en Wallonie?

Plusieurs personnes nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous pour poser la même question au sujet de l'abattement fiscal pour un achat immobilier. C'est le cas de Pierre et Mélissa qui vont bientôt devenir propriétaires. Ils ont entendu parler d'un nouvel avantage en Wallonie: le doublement de l'abattement fiscal. C'est quoi ? Est-il déjà effectif ?

Et bien, le gouvernement va vous octroyer un petit coup de pouce, vu qu'aujourd'hui, avec les taux d'emprunt élevés et le marché immobilier, l'accès à la propriété est assez difficile. Jusqu'à présent, vous bénéficiez d'un abattement qui s'élève à 20.000 euros. Soit, une économie de 2.500 euros sur les frais à payer. Le ministre du budget et des finances, Adrien Dolimont a proposé de doubler cet avantage et, donc, de doubler l'abattement en passant de 20.000 à 40.000 euros.

Concrètement, vous toucherez combien ?

Concrètement, si votre bien coûte moins de 350.000 euros, l'abattement s'élève à 40.000 euros, soit 5.000 euros d'économies. Si votre maison coûte entre 350.000 et 500.000 euros, l'abattement sera dégressif. Plus votre bien coûte cher, moins l'avantage sera élevé, mais tout de même supérieur à ce qui se fait actuellement. Donc, une économie de 2.500 à 5.000 euros. Si votre bien dépasse le demi-million d'euros, alors il n'y aura aucun changement par rapport à ce qui se fait actuellement.