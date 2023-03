Pieter Heemeryck et Astrid Van Cauwelaert meilleurs Belges à Lanzarote

Un peu plus de 3 mois après avoir clôturé sa saison 2022 par une 7e place sur l'Ironman 70.3 de Bahrein, Heemeryck, 33 ans, a bouclé l'épreuve de moyenne distance (1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied), en 4h01:40, à plus de 6 minutes de l'Allemand Justus Nieschlag, victorieux en 3h54:57.

Sorti 12e de l'eau à 31 secondes de la tête de course, Heemeryck est rapidement remonté, pointant 6e à la fin du parcours cycliste dessiné autour de Playa Blanca. Une place que le Louvaniste conservait après un semi-marathon couru en 1h19:51.